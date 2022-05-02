Росія у війні з Україною залучила 65% своїх наземних збройних сил, – розвідка Британії

Кожен день титанічного протистояння України у війні проти Росії все більше виснажує країну-агресорку. Про це свідчать також дані британської розвідки.

Як зазначають у ній, до війни проти України Росія залучила практично дві треті усіх своїх наземних збройних сил. Найгірше для країни-агресорки те, що за понад два місяці наші військові змогли знешкодити значну частину російських військових.

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Кожен четвертий підрозділ воювати вже не може

У розвідці Британії зазначили, що від початку збройного конфлікту Росія відправила до України 120 своїх батальйонних тактичних груп. Якщо у відсотках, то мовиться про майже 65% наземної бойової чисельності країни-агресорки. Але це ще не все...

У відомстві підкреслюють, що Україна змогла вивести з ладу значну їхню кількість.

Цілком імовірно, що понад чверть цих підрозділів досі виведені з ладу,

– наголошують у розвідці.

Що раніше повідомляла розвідка

Раніше у британській розвідці зазначили, що Росія скорочує лінії постачання. Також країна-агресорка зайнялася спрощенням керування своїми військами. У відомстві додали, що окупанти стикнулися з низкою проблем, пов'язаних із гідною відсіччю українських військових. Тож їм довелося об'єднувати та передислоковувати підрозділи. Вони, ясна річ, виснажені, а також розрізнені.

Наприкінці квітня дані розвідки Британії свідчили про те, що Росія якщо й досягає успіхів на Донбасі, то доволі обмежених. Та й вдається це зробити лише тому, що країна-агресорка готова йти на значні втрати. Водночас мета окупантів залишається незмінною: взяти під контроль території Донецької та Луганської областей.

Зауважимо, що цікавими відомостями ділиться також розвідка США. Так, стало відомо про те, що начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов таки перебував під Ізюмом, що в Харківській області. Відправився він туди задля того, щоб "змінити курс" російських загарбників. Цікаво, що радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що під Ізюмом знищили 200 російських військових.

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