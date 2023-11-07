Росія остаточно вийшла з договору про скорочення озброєнь у Європі: у НАТО відповіли дзеркально

Росія офіційно вийшла із безпекового договору, який обмежує ключові категорії звичайних збройних сил. Країна-агресор при цьому звинуватила США в підриві безпеки після Холодної війни через розширення НАТО.

Про це повідомило МЗС країни. У заяві йдеться, що опівночі за московським часом (о 23:00 за київським часом 6 листопада) Росія офіційно вийшла з ДЗЗСЄ, і що договір тепер є "історією".

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"О 00:00 годині 7 листопада 2023 року завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору. Таким чином, міжнародно-правовий документ, дія якого була припинена нашою країною ще 2007 року, остаточно пішов для нас в історію", – ідеться у заяві ворожого відомства.

Там також додали, що ДЗЗСЄ був укладений наприкінці Холодної війни, "коли формування нової архітектури глобальної та європейської безпеки, заснованої на співробітництві, здавалося можливим, і відповідні спроби були зроблені".

Росія також звинуватила США в тому, що розширення НАТО призвело до того, що країни Альянсу "відкрито обходять" групові обмеження договору. І, мовляв, прийняття Фінляндії в НАТО та заявка Швеції на вступ до Альянсу означають, що договір мертвий.

Дзеркальна відповідь НАТО

Союзники по НАТО засудили рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі. Члени блоку заявили про намір теж призупинити свою участь у ньому. Заяву оприлюднили на офіційному сайті НАТО.

В НАТО звертають увагу, що Росія систематично підриває євроатлантичну безпеку та міжнародний порядок, продовжує демонструвати нехтування контролем над озброєннями (включно з ключовими принципами взаємності, прозорості, перевірки).

Визнаючи роль Договору як наріжного каменю євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, за якої держави-учасниці НАТО дотримуються договору, а Росія ні, була б нестабільною. Тому країни-учасниці Договору мають намір призупинити його дію на стільки часу, скільки це буде необхідно,

– наголошується в заяві.

Рішення підтримали всі союзники по НАТО. Водночас у НАТО продовжать консультації, оцінять наслідки ситуації та її вплив на безпеку блоку.

Що відомо про Договір