Окупанти визнали атаку українського дрона по нафтобазі: соковиті кадри пожежі

Сили оборони України вночі 12 жовтня атакували нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині. Окупаційна влада уже визнала, що її атакував український безпілотник.

Росіяни уже навіть показали соковиті кадри пожежі. На них видно, як місцеві пожежники намагалися ліквідувати загоряння, передає 24 Канал.

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Нафтобаза у Ровеньках знищена

Вранці росіяни скаржилися на масовану атаку по Ровеньках, розповідали про роботу своєї ППО. Згодом у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що нібито було багато збитих цілей.

"Український безпілотник атакував нафтобазу в Ровеньках у ЛНР, сталося займання одного паливного резервуара", – пізніше повідомила місцева окупаційна влада.

Атакована нафтобаза в Ровеньках / Фото Петра Андрющенка

Там також прозвітували, що постраждалих нібито немає.

Як додав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, нафтобаза була атакована приблизно десятком БпЛа. Пожежу уже нібито ліквідували.

Пожежа на нафтобазі в Ровеньках / Фото Петра Андрющенка

До ранку пожежу загасили, проте нафтобаза перейшла в стан знищеної,

– додав Андрющенко.

Як також додали у Генштабі ЗСУ, до цього об'єкту українські дрони навідуються уже вдруге.

Як горіла нафтобаза в Ровеньках: дивіться відео