Просто незбагненно, що таке може відбуватися: кремлівські людожери збожеволіли від крові
Джерело:фейсбук Дениса Казанського
Міністерство оборони РФ фактично взяло на себе відповідальність за теракт у Кременчуці. Визнали, що завдали удару по місту, що торговий центр згорів через це, але заявили, що супермаркет, у якому загинули десятки людей, нібито не функціонував.
Всі знають правду
Не розумію, на кого розрахована ця брехня. ТРЦ знаходився не у віддаленому селі, а у 200-тисячному місті, де всі чудово знали, що він працював.
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Де у зниклих, загиблих та поранених є рідні та близькі. Де працюють іноземні спостерігачі, журналісти з усього світу?
Що будуть говорити ці збожеволілі від крові людожери, коли буде опубліковано список загиблих, з конкретними іменами та прізвищами. Коли почнуть ховати людей, убитих російською ракетою? Що все підлаштовано? Що цих людей ніколи не було?
Росія вдарила по ТРЦ у Кременчуці / Фото ДСНС
Важливо Заява Росії – це той самий стукіт з-під дна
Росією управляє худоба
Яка ж феноменально тупа та жорстока худоба керує Росією. Це якась нова порода людей (нелюдей), яка заслуговує на окрему назву. Просто незбагненно, що таке може відбуватися насправді, а не в якійсь страшній антиутопії.
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