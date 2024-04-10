Росія визнала втрату гелікоптера: це начебто Мі-24

Зранку 10 квітня в окупованому Криму впав гелікоптер. Російська влада офіційно визнала інцидент та заявила про втрату Мі-24.

Зранку 10 квітня у Криму вибухнув та впав гелікоптер. Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомляв, що знищено російський гелікоптер Ка-27. Однак росіяни заявили про втрату Мі-24.

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Що відомо про падіння російського гелікоптера

Зранку 10 квітня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що в окупованому Криму був знищений російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав він.

Згодом під час брифінгу він повідомив, що "говорити про операцію поки що зарано, ми можемо лише констатувати той факт, що цей гелікоптер впав". Речник також зазначив, що точна причина наразі не встановлена.

Цій катастрофі передував вибух. Скоріше за все, він впав не через суто технічні причини, мабуть, на борту сталася якась подія,

– сказав Плетенчук.

Відомо, що росіяни почали рятувальну операцію, до якої залучили інший гелікоптер та катер типу "Раптор".

Росіяни заявили про втрату Мі-24

Через кілька годин російське міноборони заявило, що у Криму впав нібито не Ка-27, а Мі-24, зазначаючи, що інцидент стався біля західного узбережжя Криму близько 6 години ранку.

Традиційно окупанти заявили, що попередня причина катастрофи – буцімто відмова техніки.

Цікаво, що Мі-24 значно дорожчий за Ка-27. Орієнтовна ціна гелікоптера Мі-24 – 8,2 мільйона доларів. Тоді як вартість одного гелікоптера Ка-27 оцінюють в 1,5 мільйона доларів США.