Росія визнала загибель 5 співробітників слідкому у Скадовську
Росія визнала, що під час атаки України по тимчасово окупованому Скадовську загинули працівники Слідчого комітету Росії. Мовиться про п'ятьох осіб.
РосЗМІ визнали, що російська ППО насправді збила не всі ракети, як раніше говорили окупанти. Мовиться про наслідки вибухів у Скадовську 9 листопада 2023 року, пише 24 Канал.
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Що відомо про наслідки атаки у Скадовську
Російські пропагандисти написали, що п'ять співробітників Слідчого комітету Росії таки загинули в результаті ракетного удару ЗСУ по Скадовську. Їх Кремль нібито "нагородив" посмертно "орденами мужності". Звісно, в окупантів заведено нагороджувати злочинців.
У Скадовську загинули окупанти / Скриншот з росЗМІ
Вороже ЗМІ навіть назвало імена загиблих внаслідок української атаки:
- підполковник юстиції Дмітрій Кацуба;
- майор юстиції Дмітрій Катайкін;
- капітан юстиції Нікіта Кривцов;
- два молодші сержанти – Сєргєй Науменюк та Олєг Лебедєв.
Окрім того, окупанти визнали, що ще декілька співробітників військового слідства, Росгвардії та військової поліції були нібито тільки поранені.
Росія показала наслідки атаки ЗСУ по ворогу в тимчасово окупованому Скадовську / Скриншот з росЗМІ
Що відомо про атаку ЗСУ по окупантах
- 9 листопада 2023 року російські окупанти почали скаржитись на потужні вибухи в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області. Очевидці написали про два прильоти, проте пропагандисти так поспішали запевнити людей нібито все добре, що заявили про роботу "ВПО", а не "ППО".
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Скадовську прилетіло по місцю базування особового складу окупантів. Адже вони перебували у місцевому туристичному комплексі "Лотос".
- Самі вороги заявили, що нібито вони збили всі ракети. Проте радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що від будівлі, в якій були окупанти майже нічого не залишилось – тільки паркан і ворота, а тіла загиблих окупантів звозили в морг. У мережі тоді написали про 15 поранених і 5 загиблих ворогів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 5 загиблих окупантів належали до вищого командного складу. Окрім них, у будівлі був молодший командний склад, і рядові.