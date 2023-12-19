Росія визнала загибель 5 співробітників слідкому у Скадовську

Росія визнала, що під час атаки України по тимчасово окупованому Скадовську загинули працівники Слідчого комітету Росії. Мовиться про п'ятьох осіб.

РосЗМІ визнали, що російська ППО насправді збила не всі ракети, як раніше говорили окупанти. Мовиться про наслідки вибухів у Скадовську 9 листопада 2023 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки у Скадовську

Російські пропагандисти написали, що п'ять співробітників Слідчого комітету Росії таки загинули в результаті ракетного удару ЗСУ по Скадовську. Їх Кремль нібито "нагородив" посмертно "орденами мужності". Звісно, в окупантів заведено нагороджувати злочинців.



У Скадовську загинули окупанти / Скриншот з росЗМІ

Вороже ЗМІ навіть назвало імена загиблих внаслідок української атаки:

підполковник юстиції Дмітрій Кацуба;

майор юстиції Дмітрій Катайкін;

капітан юстиції Нікіта Кривцов;

два молодші сержанти – Сєргєй Науменюк та Олєг Лебедєв.

Окрім того, окупанти визнали, що ще декілька співробітників військового слідства, Росгвардії та військової поліції були нібито тільки поранені.



Росія показала наслідки атаки ЗСУ по ворогу в тимчасово окупованому Скадовську / Скриншот з росЗМІ

Що відомо про атаку ЗСУ по окупантах