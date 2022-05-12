Росія визнає свою неспроможність захопити ключові українські міста, – розвідка Британії

Виведення російських військ з Харківської області є мовчазним визнанням неспроможності Росії захопити ключові українські міста на Сході України.

Про це інформує розвідка Великої Британії. У спецслужбі відзначили, що Росія не очікувала настільки потужного опору місцевого населення.

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Тактика російських військ виявилася програшною

Дані військової розвідки Британії свідчать, що визнання пріоритетом захоплення Донбасу, послабила та зробила вразливими підрозділи російських військ, розгорнуті на Харківщині. Відтак мобільні та високомотивовані українські захисники змогли продовжити успішний контрнаступ.

Українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи міста і села у напрямку російського кордону,

– йдеться у повідомленні відомства.

Попри відносний успіх Росії в оточенні Харкова на початкових етапах війни проти України, зараз держава-агресорка, як повідомляє розвідка, частково вивела свої підрозділи з регіону для реорганізації та відновлення своїх сил після втрат.

Британська спецслужба вважає, що після відновлення ці сили будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець. Так ворожі угруповання створять блокуючі сили для захисту західного флангу, де зосереджуватимуться основні сили Росії, а також прокладуть шляхи, якими постачатиметься необхідна зброя для продовження операцій в районі Ізюма.

Ситуація на Харківщині

Під час звернення 10 травня Володимир Зеленський повідомив, що українські військові відтискають окупантів від Харкова. Однак для цього ЗСУ докладають надлюдські зусилля, тож не варто передчасно виявляти надмірні емоції, які можуть зашкодити нашим захисникам.

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Попри успіхи ЗСУ, окупанти все ще контролюють частину області. У Генштабі зазначили, що ворожі підрозділи приглушують мобільний зв'язок. Це потрібно, аби завадити людям обмінюватися інформацією та оперативно поширювати дані щодо пересування техніки ворога. Також окупанти хочуть деморалізувати людей, забравши в них можливість спілкуватися з рідними.

Крім цього, загарбники забороняють українцям виїжджати з окупації. Чимало місцевих залишилися без світла та води. Зокрема, критичною є ситуація у тимчасово окупованому Ізюмі. Нещодавно стало відомо про те, що під завалами зруйнованого ще у березні будинку знайшли 44 вбитих.

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