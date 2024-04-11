Росія вкотре атакує Харків: у місті прогриміли вибухи

11 квітня 2024, 14:27
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Росія не полишає терору Харківщини. Вдень 11 квітня у місті пролунало кілька потужних вибухів.

Про це повідомляє місцева влада. Тривогу на Харківщині оголосили о 14:19, передає 24 Канал.

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Ворог вкотре атакував Харків

На Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілів з боку російських військових. О 14:25 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по місту й закликав харків'ян перебувати в укриттях. 

Згодом мер Харкова Ігор Терехов написав, що у місті пролунало кілька вибухів. 

Вже кілька вибухів, прошу всіх бути обережними!
– закликав він. 

Після вибухів у Харкові тривога поширилася й на інші області – Сумську, Полтавську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку області. Повітряні сили о 14:35 повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Окупанти атакували Харківщину уночі

  • Під час масованої атаки 11 квітня ворог цинічно атакував Харківщину, запустивши 12 ракет із ЗРК С-300/С-400. Російські військові били по критичній інфраструктурі міста
  • Олег Синєгубов розповів, що уночі ворог бив не лише по енергетичних об'єктах. Також уражені об'єкти житлової інфраструктури, адміністративні будівлі. Дивом ніхто не постраждав під час нічних обстрілів. 
  • Унаслідок атаки без електропостачання залишилися близько 240 тисяч абонентів Харківщини. Також тимчасово не працювало метро – лише як укриття. У місті розгорнули понад 150 "Пунктів незламності", щоб містяни могли отримати усе необхідне.
Автор: Анжеліка Байбак