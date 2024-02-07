Росія вкотре обстріляла Україну: у Повітряних силах прокоментували масовану атаку

Зранку 7 лютого російські окупанти завдали удару по низці областей України. В Повітряних силах прокоментували чергову підступну атаку росіян.

Ворожі крилаті ракети постійно змінювали свій курс. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

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В Повітряних Силах прокоментували атаку росіян

Російські крилаті ракети під час масованої атаки на Україну постійно змінювали свій курс й маневрували у західних регіонах.

Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво – вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс,

– сказав Ігнат.

За його словами ворожі цілі долетіли майже до Самбірського району на Львівщині – недалеко до кордону з Польщею. Далі вони повернули у львівському напрямку, потім знову в напрямку Тернопільської області. За даними речника, такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях.

Чим ворог обстрілював Україну 7 лютого

Відомо, що окупанти застосували 64 засоби повітряного нападу:

20 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131" з Чауди, що у Криму;

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски здійснювали з Енгельсу, Каспійського моря);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр", запущені з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М", пуски яких здійснювали з мису Тарханкут у Криму, а також Воронезької області у Росії;

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область).