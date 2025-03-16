Росія вкрала ще майже тиждень війни, яка потрібна тільки їй, – Зеленський
- Президент Зеленський прокоментував кадрові зміни в Генштабі.
- Зеленський обговорив з прем'єром Канади санкції проти Росії та подякував за підтримку українського суверенітету.
- Міністр оборони доповів про виконання задач щодо ППО та артилерії, а також підготовку до наступного "Рамштайну".
- Президент Зеленський заявив, що Росія ігнорує американську пропозицію про перемир'я, продовжуючи війну, яка потрібна лише їй.
Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави пояснив кадрові зміни у Генштабі. Також президент підсумував зусилля щодо досягнення перемир'я.
Президент Зеленський прокоментував призначення начальником Генштабу Андрія Гнатова, передає 24 Канал.
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Кадрові зміни у Генштабі
Президент підкреслив, що Гнатов – "бойовий хлопець". Перед ним стоїть завдання – використання "саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи".
"Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування", – підкреслив глава держави.
Також він повідомив, що генерал Баргилевич з посади начальника Генштабу переведений у генеральну інспекцію Міністерства оборони.
Росія затягує з "перемир'ям"
Володимир Зеленський нагадав, що майже тиждень Росія ігнорує американську пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів.
"Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії", – підсумував президент. Він пообіцяв, що влада зробить усе, аби ще більше активізувати дипломатію, аби вона була результативною.
Розмова з новим прем'єром Канади
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Марком Карні. Він подякував канадцю за підтримку українського суверенітету. Політики обговорили санкції проти Росії, і особливо проти її танкерного флоту, банків, проти схем заробітку російської держави.
Новини щодо військової допомоги
Міністр оборони Умєров доповів президенту про виконання задач щодо ППО – ракети для IRIS-T, NASAMS та SAMP/T.
Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну" – готуємося до Брюсселю,
– повідомив Зеленський.
Також глава держави повідомив про роботу над конкретними гарантіями безпеки для України.
"Цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються. Дякую всім, хто з Україною!", – зазначив президент.