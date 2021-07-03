Там тренуються українці: Росія влаштувала небезпечні маневри над Чорним морем
Джерело:міноборони Росії
Росіяни влаштували небезпечні польоти над акваторією Чорного моря. Україна у цей час проводить там міжнародні військові навчання "Сі Бриз-2021".
У небо піднялися літаки морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту спільно з авіацією Південного військового округу. Завдання виконували понад 10 повітряних суден.
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Які літаки залучили росіяни:
- від морської авіації Чорноморського флоту – багатоцільові винищувачі Су-30СМ та фронтові бомбардувальники Су-24М;
- від авіації Південного військового округу – винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також винищувачі-перехоплювачі Су-27.
Тренувалися завдавати удари
Перед початком спільних польотів екіпаж літака-амфібії Бе-12 провів розвідку умовних цілей у Чорному морі. Після цього росіяни розпочали тренувальні польоти. Пілоти відпрацювали прості та складні завдання на середніх та малих висотах. При цьому, вони враховували подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного ворога. Аби знищити "противника" військові виконали захід на бойовий курс – як у парах, так і поодинці. Екіпажі вчилися завдавати ракетні та бомбові удари по "ворожих" кораблях – "Саратову" та "Орську".
Ситуація у Чорному морі
- Масштабні навчання "Сі Бриз-2021" стартували в Одесі 28 червня. Вони триватимуть до 10 липня й пройдуть також в Очакові, на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Росія готова до збройної ескалації, зокрема у Чорному морі. Проте наразі вона не готова загострювати ситуацію.
- За даними української розвідки, держава-агресор вивела у море весь Чорноморський флот, аби протидіяти "Сі Бриз". Там наголосили, що сили Росії не відповідають потенціалу союзників.
- Раніше, наприкінці червня, Росія вивела у Чорне море дизельний підводний човен "Колпіно". Це судно може застосовувати крилаті ракети "Калібр".