У Росії до "іноагентів" внесли організацію, що допомагала шукати зниклих безвісти на війні

Міністерство юстиції Росії внесло до "іноземних агентів" організацію "Наш вихід". Ця громадська ініціатива допомагала росіянам розшукувати зниклих безвісти на війні та сприяла обміну військовополоненими.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар руху "Наш вихід".

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У Росії поповнили список "іноагентів"

Громадський рух "Наш вихід" вже другий рік допомагає родинам у пошуках зниклих, сприяє оформленню статусу "військовополоненого" в Росії, що дає шанс потрапити до списків на обмін.

У січні 2024 року в Україні між рухом "Наш вихід" та українським проєктом "Хочу знайти" було підписано меморандум про співпрацю. Ця взаємодія пришвидшує процеси обміну військовополоненими завдяки тому, що російський військовополонений отримує статус "військовополонений" у Росії, він потрапляє на обмін, і Україна повертає свого захисника чи захисницю.

Своєю чергою, росіяни називають волонтерів "іноагентами" та роблять усе, щоб приховати масштаби трагедії та замовчати тему полонених, зниклих безвісти.

Це рішення стало для нас шоком! Ми ніколи не займалися політикою – ми робили допомогу. Наша мета з самого початку була простою та людською: допомагати сім'ям, які шукають своїх зниклих на війні чоловіків, повертати додому чоловіків, батьків, синів, братів. Ми виступаємо проти війни, бо щодня бачимо її справжні наслідки – біль, розпач, смерть чиїхось близьких і коханих,

– прокоментували ситуацію представники руху.

"Наш вихід" заявив, що не припинить роботу попри рішення міністерства юстиції Росії. "Ми й надалі допомагатимемо, говоритимемо правду і підтримуватимемо тих, кого чиновники залишили віч-на-віч з болем. І жоден статус не позбавить нас цього права", – заявили учасники.