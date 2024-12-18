Росія вночі атакувала 81 "Шахедом": скільки збила ППО

У ніч проти 18 грудня росіяни атакували Україну за допомогою ударних БпЛА, і запустили для цього 81 "Шахед" по мирних містах.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 51 ворожий БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки "Шахедів" збила ППО

За даними Повітряних сил, ворог атакував 81-м ударним БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками інших типів із районів Брянська, Курська, Міллєрово, Орла у Росії. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях,

– ідеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено, проте, на щастя, минулося без поганих наслідків. Відомо, що наразі влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

"Тримаймо небо! Разом – до перемоги", – додали у Повітряних силах.



Скільки дронів збили вночі 18 грудня / Інфографіка Повітряних сил

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте у нашому телеграмі.

Що відомо про нічну атаку 18 грудня

Ще звечора 17 грудня, о 21:39 в Київській обласній військовій адміністрації написали про роботу протиповітряної оборони. Там також закликали жителів області перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також подбати про власну безпеку.

Вже о 00:43 18 грудня у Київській ОВА написали, що в області знову працює ППО. Там наголосили, що повітряна тривога триває, тож попросили громадян залишатися в укриттях, а також у жодному разі не робити фото- та відеофіксацію роботи наших Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Нагадаємо, ввечері також було гучно у Харкові та у Херсоні. Наразі ні в мерії, ні в ОВА не коментували наслідки вибухів. Детальнішої інформації стосовно потенційних наслідків оприлюднено не було.

До речі, впродовж ночі 17 грудня Росія також атакувала Україну та запустила 31 ударний дрон. Повітряні сили відзвітували про збиття 20 ударних дронів, ще 10 – були локаційно втрачені. Ворог атакував "Шахедами" та дронами інших типів із районів Брянськ, Орел – Росія.