Росія вночі атакувала Ізмаїльський район, є руйнування

У ніч на 29 січня Одеська область постраждала через атаку ударними БпЛА. Під ворожий удар, на жаль, потрапив Ізмаїльський район, там є руйнування.

По цілях ворога також працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Що відомо про атаку на Ізмаїльський район

Олег Кіпер повідомив, що впродовж ночі через атаку ударними безпілотниками у регіоні тривала напружена робота протиповітряної оборони. Головною ціллю ворога була припортова інфраструктура у цьому районі.

На щастя, за словами посадовця, минулося без загиблих та постраждалих. Втім, внаслідок обстрілу з боку противника є пошкодження будівель. Всі відповідні служби працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини,

– ідеться у повідомленні керівника ОВА.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, востаннє Росія атакувала Ізмаїльський район Одещини ще вночі 17 січня. Тоді також ціллю була припортова інфраструктура Подунав'я, тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено фасади житлових будівель.