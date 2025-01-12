Росія вночі атакувала майже 100 БпЛА: скільки збито

Окупанти здійснили черговий повітряний наліт на Україну. Противник кілька годин атакував ударними дронами. Стало відомо, скільки ворожих цілей знищила ППО.

У ніч на 12 січня 2025 року (із 18.00 11 січня) противник атакував 94-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 60-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлось без жертв та постраждалих).

34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).