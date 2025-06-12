Росія вночі вкотре запускала "Шахеди" по Україні: як відпрацювали сили ППО

В ніч проти 12 червня росіяни знову тероризували Україну та її населення. Країна-агресорка атакувала нашу країну, запустивши ударні БпЛА типу "Шахед".

Протягом цієї ночі ворог для атаки застосував понад 60 дронів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія атакувала Харків: скільки людей постраждало

Скільки дронів збили під час нічної атаки

У ніч проти 12 червня ворожі сили атакували 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,

Чауда – ТОТ Криму.

Під прицілом ворога цієї ночі опинилися декілька напрямків, зокрема Харківщина, Донеччина та Одещина.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

