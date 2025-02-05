Росія вночі запускала 2 ракети та понад 100 "Шахедів" по Україні: скільки ворожих цілей знищено

В ніч проти 5 лютого російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ракети та "Шахеди".

Відомо, що противник атакував двома ракетами та 104 ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч проти 5 лютого 2025 року російські війська атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області. Також противник атакував 104 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Курськ,

Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 42 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

В Повітряних силах додали, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.