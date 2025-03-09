Росія вночі запускала ударні дрони: скільки цілей збили
- Росія запустила 119 ударних дронів "Шахед" та безпілотників-імітаторів з різних напрямків, 73 з яких були збиті, а 37 – втрачені.
- Сили ППО працювали в багатьох областях України, зокрема в Київській, Харківській та інших, де були зафіксовані ворожі атаки.
- Внаслідок атаки дронами постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя, зокрема біля Києва зафіксували 33 ворожі дрони.
Росія не припиняє атакувати мирні українські міста. Вона постійно запускає ударні дрони по українській території.
Вночі проти 9 березня 2025 року по ворожих БпЛА працювали сили ППО. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Як працювала ППО
Росія під час атаки дронами запустила 119 ударних БпЛА типу "Шахед"та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – тимчасово окупований Крим.
Відомо, що вдалося збити 73 дрони, ще 37 – локаційно втрачені.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,
– мовиться в повідомленні.
Сили ППО працювали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.
Зокрема, тільки біля Києва зафіксували 33 ворожі БпЛА. Відомо, що там та в області працювала протиповітряна оборона.