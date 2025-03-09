Росія вночі запускала ударні дрони: скільки цілей збили

Росія не припиняє атакувати мирні українські міста. Вона постійно запускає ударні дрони по українській території.

Вночі проти 9 березня 2025 року по ворожих БпЛА працювали сили ППО. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Як працювала ППО

Росія під час атаки дронами запустила 119 ударних БпЛА типу "Шахед"та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – тимчасово окупований Крим.

Відомо, що вдалося збити 73 дрони, ще 37 – локаційно втрачені.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Сили ППО працювали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Зокрема, тільки біля Києва зафіксували 33 ворожі БпЛА. Відомо, що там та в області працювала протиповітряна оборона.