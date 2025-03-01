Росія вночі запустила по Україні понад 150 "Шахедів": скільки ворожих цілей знищено

Росія в ніч проти 1 березня атакувала Україну ударними дронами. По цілях відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.

Відомо, що ворог атакував 154-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено

У ніч проти 1 березня ворожі сили атакували 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Брянськ,

Курськ,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 51 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок атаки російської армії постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил