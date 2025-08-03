В ніч на 3 серпня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ударні БпЛА типу "Шахед" та ракети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки?

У ніч проти 3 серпня ворожі сили атакували 83-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, агресор атакував:

76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово;

1 балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської області Росії;

5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської області.

1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль,

– повідомили в ПС.

Зокрема, було збито/подавлено:

60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

1 балістичну ракету Іскандер-М.

В Повітряних силах інформували, що зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.