Росія вночі запустила понад 170 "Шахедів" по Україні: скільки ворожих цілей знищено
- Вночі російські війська запустили по Україні 172 дрони.
- Збито 94 безпілотники.
- Ще 69 дронів-імітаторів – локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.
У ніч проти 29 березня окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.
Ворог атакував 172-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих дронів знищено
У ніч проти 29 березня ворожі сили атакували 172 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Міллерово,
- Курськ,
- Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,
- Чауда – Крим.
Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Сході та в Центрі країни,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 69 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.
Збиті ворожі дрони / Інфографіка Повітряних сил