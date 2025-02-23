Росія вночі запустила понад 260 "Шахедів" на Україну: скільки ворожих цілей знищено

У ніч проти 23 лютого окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

Збито 138 ударних БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки

В ніч проти 23 лютого 2025 року ворожі сили атакували 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Брянськ,

Курськ,

Шаталово,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда, що в Криму.

Крім цього, противник також атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах вказали, що 119 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Зокрема, три із них полетіло у напрямку Білорусі, один – в Росію.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил