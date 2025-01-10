Росія вночі запустила понад 70 "Шахедів": скільки ворожих цілей знищено

У ніч проти 10 січня окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

Відомо, що ворог запустив більше, ніж 70 ударних БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також У Києві знову пролунали вибухи, працювала ППО: у небі фіксували БпЛА

Скільки дронів вдалося збити

У ніч проти 10 січня 2025 року ворожі сили атакували 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог атакував із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах зазначили, що зафіксовано 5 влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини. За їхніми даними, поранень зазнала цивільна людина.

На Київщині уражений дрон упав на багатоповерхівку. Вказується, що пошкоджено будівлю та 20 автівок. Попередньо, обійшлось без жертв.

"34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них – полетів у напрямку Росії, – додали там.



Збито 33 ударних БпЛА під час атаки ворога / Інфографіка Повітряних сил