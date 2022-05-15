Росія вночі завдала ракетного удару по одному із військових об’єктів на Львівщині: що відомо

Ворог обстріляв Львівщину в районі 4:30 – 5:10 ранку.

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Згідно з даними Максима Козицького, станом на 8 годину ранку даних про постраждалих та загиблих немає. Водночас інформацію про наявність та характер руйнувань уточнюють.

Якщо ви стали свідком влучання снаряду чи ракети, не можна знімати місце події. Публікація таких матеріалів протягом кількох годин ще може допомогти ворогу корегувати удар. Відтак це загрожує життю цивільних, рятувальників, які там працюють, або наших захисників.

У неділю вранці жителі Львова чули вибухи майже одночасно в кількох районах міста. Це відбувалося під час повітряної тривоги. Публікації про це почали з'являтися після 5 ранку. Про відбій тривоги повідомили орієнтовно о 5:20 ранку. Що саме було причиною звуків у місті наразі невідомо.

Що відомо про останній обстріл Львівської області:

Нагадаємо, що до 15 травня російські окупанти обстріляли ракетами Львівщину у ввечері 3 травня . На жаль, тоді не обійшлося без постраждалих. Люди постраждали унаслідок того, що їх відкинуло до стіни ударною хвилею. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

. На жаль, тоді не обійшлося без постраждалих. Люди постраждали унаслідок того, що їх відкинуло до стіни ударною хвилею. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Проте через ракетний удар на початку травня без електропостачання залишилися 85 тисяч будинків з 12 населених пунктів.

Мер Львова Андрій Садовий тоді повідомив, що ворог завдав удару по інфраструктурних об'єктах міста. Зокрема, йдеться про електропідстанції. Крім того, в одній з церков Львова вибило вітражі. Також у гаражному кооперативі зафіксували низку пошкоджень. Там повибивало вікна та двері.

Додамо, що в останні дні квітня до міста Лева прибула перша партія гуманітарної допомоги від благодійної організації Core. Її засновником є всесвітньо відомий американський актор Шон Пенн, який був в Україні у перші дні війни. Для вимушених переселенців на Львівщині привезли продукти та ліки.

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