Росія вночі завдала ракетного удару по одному із військових об’єктів на Львівщині: що відомо
Джерело:телеграм Максима Козицького
Очільник Львівської ОВА повідомив, що росіяни вранці у неділю, 15 травня, завдав ракетного удару по одному з об'єктів військової інфраструктури. Що наразі відомо – читайте далі.
Ворог обстріляв Львівщину в районі 4:30 – 5:10 ранку.
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Росіяни обстріляли Львівщину
Згідно з даними Максима Козицького, станом на 8 годину ранку даних про постраждалих та загиблих немає. Водночас інформацію про наявність та характер руйнувань уточнюють.
У неділю вранці жителі Львова чули вибухи майже одночасно в кількох районах міста. Це відбувалося під час повітряної тривоги. Публікації про це почали з'являтися після 5 ранку. Про відбій тривоги повідомили орієнтовно о 5:20 ранку. Що саме було причиною звуків у місті наразі невідомо.
Що відомо про останній обстріл Львівської області:
- Нагадаємо, що до 15 травня російські окупанти обстріляли ракетами Львівщину у ввечері 3 травня. На жаль, тоді не обійшлося без постраждалих. Люди постраждали унаслідок того, що їх відкинуло до стіни ударною хвилею. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.
- Проте через ракетний удар на початку травня без електропостачання залишилися 85 тисяч будинків з 12 населених пунктів.
- Мер Львова Андрій Садовий тоді повідомив, що ворог завдав удару по інфраструктурних об'єктах міста. Зокрема, йдеться про електропідстанції. Крім того, в одній з церков Львова вибило вітражі. Також у гаражному кооперативі зафіксували низку пошкоджень. Там повибивало вікна та двері.
- Додамо, що в останні дні квітня до міста Лева прибула перша партія гуманітарної допомоги від благодійної організації Core. Її засновником є всесвітньо відомий американський актор Шон Пенн, який був в Україні у перші дні війни. Для вимушених переселенців на Львівщині привезли продукти та ліки.
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