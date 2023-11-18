Росія вночі знову атакувала Київ "Шахедами": усі ворожі дрони збили на підступах до столиці

Київ пережив чергову атаку "Шахедами" уночі проти 18 листопада. Це вже другий удар за трохи більше ніж місяць.

За словами начальника Київської МВА Сергія Попка, ворог запустив ворожі дрони з південного напрямку. Щоправда, на атаку столиці вони заходили з півночі.Аби дістатися столиці, БпЛА окупантів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1 тисячу кілометрів.

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Усі ворожі дрони вдалося збити

Попко зауважив, що така тактика не допомогла окупантам. Адже на заваді ворожій атаці стала українська протиповітряна оборона.

Силами та засобами ППО усі повітряні цілі – майже десяток – було уражено на підступах до Києва. Остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні сили,

– наголосив начальник КМВА.

Він додав: за попередніми даними, в місті жертв та руйнувань немає. Щоправда, ці дані ще можуть уточнити.

"️Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і близьких!" – підсумував Попко. ️

Атака "Шахедами" уночі проти 18 листопада: головне

Повітряні сили повідомили про запуск ворожих дронів ще о 19:48. Спершу загроза була для Дніпропетровщини. Згодом загрозу оголосили для Харківщини.

Приблизно о 21:00 почали запуски з Південного напрямку, і тривоги почали ширитися спочатку нагору до Києва, а потім і на Захід.

Відомо, що вибухи лунали в Києві та області, а також на Хмельниччині та Чернігівщині. Там працювала ППО.

За даними моніторингових груп, більшість ворожих дронів вдалося збити. Офіційна та більш докладна інформація має з’явитися за деякий час.