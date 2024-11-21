Росія вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж", – ЗМІ

Вранці 21 листопада росіяни атакували Дніпро ракетами різних типів. Серед них, ймовірно, була вперше за увесь час повномасштабного вторгнення застосована міжконтинентальна балістична ракета "Рубеж".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поінформовані джерела "Української правди" та Повітряні сили. Ця ракета є потенційним носієм ядерного заряду.

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Що відомо про нову російську ракету РС-26 "Рубеж"

РС-26 "Рубеж" – ракета середньої дальності з дуже великою швидкістю та страшною ударною силою, що відповідає трьом ракетам "Іскандер-М".

Ця російська розробка мала високий ступінь секретності, бо порушувала Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Роботу над нею розпочали ще у 2006 році, а у 2018 – нібито припинили.

Вранці 21 листопада "Рубеж" могли запустити з Астраханської області. Там розташований полігон Капустин Яр для випробовування балістичних ракет та ядерних вибухів, який відкрили ще в 1946 році.

Дальність польоту цієї ракети – до 6 000 кілометрів, її довжина – 20 метрів, діаметр – 2 метри, а вага, за деякими даними, до 50 тонн.

Її вартість – десятки мільйонів доларів.

На щастя, за повідомленням Повітряних сил, ця смертоносна зброя багато лиха не наробила, про постраждалих не повідомляється.

"Без суттєвих наслідків", – повідомили там.