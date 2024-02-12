Чи справді Росія вдарила "Цирконом" по Києву: з'явилися попередні результати експертизи

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін повідомив, що Росія 7 лютого справді вдарила ракетою "Циркон". Про це свідчать попередні висновки експертів.

Росіяни використали "Циркон" під час масованої атаки 7 лютого, вдаривши ним по Києву. "Циркон" – новітня гіперзвукова розробка, покликана вражати кораблі. 24 Канал зібрав, що відомо про російські ракети "Циркон".

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Росія вдарила "Цирконом" по Києву: що говорять експерти

Експертами КНДІСЕ проводиться дослідження російських ракет, якими ворог 7 лютого 2024 року атакував Україну. За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об'єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди,

– написав Олександр Рувін.

Характеристики ракети "Циркон":

дальність – 600 – 1500 кілометрів;

швидкість до 8 – 9 Мах;

маса бойової частини близько 300 – 400 кілограмів;

довжина – 10 метрів.

Цю протикорабельну гіперзвукову крилату ракету взяли на озброєння у січні 2023 року, але інформації про неї небагато. Що цікаво, директор КНДІСЕ зауважив: зброя не відповідає тактико-технічним характеристикам, про які заявляли росіяни.

Експерти встановили, що Росія вдарила по Києву ракетою "Циркон": дивіться відео

Як установили, що це саме "Циркон"

Хоча мікроелектроніка погано збереглася, дослідники визначають склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. А найголовніше – є специфічні елементи, характерні саме для "Циркону". На частинах і уламках реактивного двигуна та рульових механізмів є маркування, притаманні саме цій ракеті.

Ракета 3М22 "Циркон" складається з комплектувальних вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо, тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет – 3М22. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону",

– ідеться в повідомленні.

На уламках ракети є дата виробництва її складових. Вона зовсім нова, адже її виробили наприкінці 2023 – на початку 2024 року.