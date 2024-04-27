Росіяни встановлюють антидронові сітки на НПЗ: військовий експерт оцінив їхню ефективність

Росія усіляко намагається захистити свої об'єкти від ударів українських дронів. Зокрема, на Слов'янському НПЗ зафіксували захисні сітки – "мангали".

Військовий експерт Владислав Селезньов в етері 24 Каналу оцінив їхню ефективність. Також поряд з резервуарами окупанти встановили мобільні РЕБ типу "Гроза-С".

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Чи ефективні російські "мангали"

Російські окупанти адаптують свою діяльність, зокрема захист, до сучасних умов ведення бойових дій. Це пов'язано з реалізацією певних алгоритмів, які мають посилити живучість важливих для російської економіки підприємств та структур.

Використання сіток певним чином дозволяє убезпечити ворожі нафтопереробні заводи від впливу українських дронів. Якщо їх застосовувати комплексно з фізичними перепонами, засобами радіоелектронної боротьби та повітряної оборони, це створює серйозні проблеми для наших операторів безпілотників. Водночас одиничне застосування не дасть ефекту.

Лише завдяки масованості застосування дронів можна обійти ворожий спротив. Війна – це змагання технологій. Впевнений, що наші оператори дронів знайдуть можливості та варіанти, у який спосіб використовувати БпЛА найбільш влучного та болюче для ворога. Щоб противник втрачав, а не мав надійний захист, який би ми не мали змоги подолати,

– сказав Владислав Селезньов.

Дрони атакували Слов'янський НПЗ