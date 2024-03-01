Знайшли ключ до ворожої РЕБ, – майор ЗСУ про збиття російських літаків

Збройні Сили України вже неодноразово завдавали ударів по скупченню окупантів. Це підтверджує майстерність наших захисників зокрема з ракетних і повітряних військ.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, журналіст, ведучий Єгор Чечеринда, додавши, що серед окупантів знову втрати та масова загибель бійців. За його словами. бажання росіян вислужитись перед командирами, проводячи показові шикування, сягає ще часів царизму й радянської влади.

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Українські Повітряні сили знову мають успіхи

Наші військові майстерно знищують не тільки живу сили ворога, а і їхні літаки. Лише за одну добу 29 лютого вдалося збити 3 російські повітряні судна. Мовиться про винищувачі-бомбардувальники Су-34. У Росії вважають, що їм нібито "немає аналогів".

Це досить сучасна зброя. Вона з'явилася в окупантів відносно недавно, тому знищення одразу кількох бортів менше, ніж за пів доби – це неймовірний результат. Щобільше, вартість одного Су-34 складає десятки мільйонів доларів.

Подібна ліквідація свідчить про те, що українські Сили оборони знайшли ключ до ворожої РЕБ, яка вмонтована на Су-34 і на Су-35, та й на інших літаках. Також це свідчення того, що у росіян немає раннього оповіщення – бортів, які сягають своїми радарами на відстань до 600 кілометрів і можуть охоплювати всю територію України,

– зауважив майор ЗСУ.

Тож у ворога зараз немає літаків А-50 і відповідно можливості отримувати таку інформацію. Вони не знають про наявність українських суден у повітрі, тому фактично залишилися "сліпими".

"Два Су-34 за один день – це велике свято для українських Повітряних сил", – наголосив Єгор Чечеринда.

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