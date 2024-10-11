Платить "неприйнятну ціну": Росія втрачає 1 солдата на кожні 2,5 захоплені квадратні метри

Російська армія втрачає одного солдата на кожні 2,5 квадратних метри зайнятої української території. Росія платить за незначні просування неприйнятну ціну, застосовуючи "м'ясні штурми".

Про це повідомила заступниця голови української місії при ОБСЄ Наталія Костенко на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

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Російське військове керівництво покладається на тактику "гарматного м'яса", демонструючи, що воно може досягати прогресу тільки ціною, яку будь-яка інша країна визнала б неприйнятною,

– зазначила Костенко.

Вона зауважила, що підрахунки свідчать про жахливу статистику – "кожні 2,5 квадратних метри російського просування в Україні вартують ворогу життя одного солдата".

Росі виснажує свою армію

У приклад вона навела Вугледарську кампанію, де російська армія активно застосовувала "м'ясні штурми". Окупанти намагались захопити місто 2 роки із переважаючою кількістю живої сили, артилерії та авіації. Зрештою, вони захопили руїни.

Також за словами Костенко, українські військові продовжують виявляти та знищувати військові штаби російсько-окупаційних військ, шляхи логістики та зв'язку, склади з боєприпасами. Так, минулого тижня успішно знищено командні пункти 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад, а також командний пункт 2-ї загальновійськової армії Росії.

Знищувати вдається і унікальні "розробки" ворога. Зокрема, нещодавно Сили оборони України успішно знищили російську РЛС "Небо-М", який входить до складу багатофункціональної радіолокаційної системи, призначеної для виявлення літаків 5-го покоління та запусків балістичних ракет дальнього радіуса дії.