Росіяни покладаються на бронетехніку зі сховищ, проте надовго її не вистачить, – ISW

Російські окупанти покладаються на те, що вони витягатимуть техніку зі сховищ. Зокрема, мовиться про відремонтовані танки та бронемашини.

24 Канал пише з посиланням на ISW, чи росіянам вдасться покрити втрати. Адже щодня російська армія втрачає на війні сотні одиниць техніки.

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Що відомо про ситуацію з технікою ворога

Аналітики американського Інституту вивчення війни, посилаючись на дані експерта Українського центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, пишуть, що російські війська продовжують виробляти та відновлювати близько 150 – 160 нових танків на місяць, тобто орієнтовно 1 920 танків на рік. Це дорівнює поточному коефіцієнту заміщення втрат російської техніки.

Нідерландський проєкт з відкритим вихідним кодом Oryx пише, що російські війська втратили орієнтовно 3 558 танків з 24 лютого 2022 року.

Віктор Кевлюк розповів, що орієнтовно 30% російських танків, які ворог виробив за рік – орієнтовно 567 танків з 1344 – є нещодавно виготовленими, а 70% – російські війська вивозять зі складів.

За словами експерта, британська розвідка переконана, що у випадку, якщо Росія буде продовжувати вивозити танки та бойові броньовані машини зі складів аналогічними темпами, то вичерпає власні запаси до осені 2025 року.

Російські сили продовжують значною мірою покладатися на відремонтовані танки та бронетехніку, вилучені зі складів, щоб компенсувати втрати техніки під час поточних бойових дій, але, ймовірно, не зможуть покрити ці втрати в довгостроковій перспективі,

– підсумували аналітики.

Вони також навели дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Британії, який у лютому 2024 року оцінив, що російські війська, ймовірно, зможуть витримати втрачати щороку орієнтовно 3 тисячі одиниць техніки впродовж щонайменше наступних 2 – 3 років, реактивуючи машини зі зберігання.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше говорив, що російська оборонно-промислова база може створювати орієнтовно 250 – 300 нових танків і ремонтувати ще стільки ж.