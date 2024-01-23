Дійшли до розробок Другої світової: як надовго Росії може вистачити військової техніки
Російські окупанти мають ще достатньо сил і засобів для ведення війни. На їхніх складах зберігаються тисячі одиниць техніки. Хоч вона доволі стара, а виробничі потужності Росії деградували, втім загарбники ще можуть її використати.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник зауваживши що країна-агресорка має серйозні проблеми з кількома категоріями техніки. Наприклад за час повномасштабної війни Україна знищила понад 6 тисяч російських танків.
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Росія розконсервовує старі запаси зброї
Варто підкреслити, що загальний штатний розпис армії ворога на початку війни складав 3400 танків, тому таке знищення – це щось безпрецедентне з часів Другої світової війни.
Хочу пригадати, що за 10 років війни в Афганістані Радянський Союз втратив там приблизно 120 – 140 танків. Але разом з цим на складах у Росії ще є величезна кількість старої техніки,
– зауважив Петро Черник.
Він додав, що окупанти в місяць можуть побудувати 20 – 25 нових танків. Проте не всіх моделей, адже деякі розробки вони не зможуть повторити через нестачу виробничих потужностей. Утім джерела стверджують, що у них на складах танків було у межах 15 тисяч – це надзвичайно багато.
Те саме стосується класичної бронетехніки, наприклад, бойові машини піхоти, бронетранспортери – все це теж є на складах. При тому, що понад 11 тисяч Україна вже знищила, а штатний комплект на початку війни складав 14 тисяч.
Також у нас неймовірні показники у знищенні артилерії – майже 9 тисяч. Але, на жаль, тисячі буксованих гаубиць, хоч і старих, ще є на складах. Росіяни доходять до розробок Другої світової, але навіть якщо йти за таким принципом, то щонайменше на два роки, цього мотлоху їм вистачить,
– додав військовий експерт.
Окупанти зазнають втрат у війні: актуальні новини
- Аналітик групи Oryx Naalsio написав про "божевільні" втрати росіян біля Авдіївки. За повідомленнями, вони вдесятеро більші, ніж у ЗСУ. Зокрема, від початку наступу на Авдіївку у жовтні 2023 року, окупанти втратили 531 одиницю військової техніки. Мовиться про 169 танків та 296 бойових броньованих машин. Водночас Україна втратила 43 одиниці різних засобів.
- Блогер і волонтер Сергій Стерненко показав кадри знищення окупанта. Цікаво, що російський загарбник бачив, що його переслідує FPV-дрон на відкритій місцевості. Однак він не придумав нічого кращого, ніж стати у повний ріст і просто почекати, коли дрон долетить до нього на максимально близьку відстань. Стерненко підписав відео, назвавши окупанта "найтупішим росіянином".
- Росіяни спрямували скаргу до глави міноборони Росії Сєрєя Шойгу. Вони розповіли про шалений тиск ЗСУ у Кринках та поскаржились на відсутність ротацій. Окупанти сказали, що зазнають втрат, адже їх не забезпечують навіть продуктами й бензином. Все це вони змушені купувати у магазині, до якого йти понад 7 кілометрів. Саме дорогою вони попадають під вогонь українських воїнів.