Проблеми вже почалися: льотчик-інструктор пояснив, якою серйозною є втрата пілотів для Росії

Українські військові віртуозно збивають російські літаки, обмежуючи можливості росіян на фронті. Однак не лише втрата літаків є для Росії такою болючою.

Не менш важливим досягненням Повітряних сил є знищення пілотів. Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, пояснивши, чому це така серйозна втрата для Росії.

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Втрата льотного екіпажу є критичною

Повітряні сили блискуче "приземляють" російські літаки. За менш ніж два тижні Росія втратила 13 бортів, які нещадно обстрілювали українські позиції. Окрім самої авіації, росіяни також втрачають підготовлені екіпажі. Їх готують до бойових завдань роками, тож льотчики – це не менш болюча втрата, ніж самі літаки.

Навіть тих пілотів, які катапультуються, майже неможливо повернути у стрій. При катапультуванні не у всіх витримують хребти, з'являються грижі, тож льотчики не повертаються. Їх списує медкомісія,

– пояснив Роман Світан.

Та й сама підготовка льотного складу – це дуже довгий процес. Лише, щоб навчити пілота літати, потрібно не менше 4 – 5 років. А для того, щоб він міг виконувати бойові завдання та мав допуск до всіх видів бойової підготовки, потрібно додатково 3 – 4 роки. Підсумовуючи, щоб стати професійним льотчиком потрібно близько 7 – 8 років.

"У них йде певний процес підготовки льотчиків. Можливо, "жовторотики" (новобранці – 24 Канал) без достатньої підготовки виходять на лінію вогню. Це зараз видно по Су-34 – вони практично не можуть відійти від ракет", – зазначив льотчик-інструктор.

Крім того, Су-35, який би мав побачити і знищити ракету, що йде на Су-34, не може впоратися із цим завданням. Це знову може вказувати на те, що льотний склад немає достатньої професійної підготовки.

До слова, росіяни також можуть використовувати протилежний сценарій – використовувати старших людей для пілотування літаками. Очевидно, що це також свідчить про брак молодших кваліфікованих спеціалістів.

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