У ВМС розповіли про 15 пошкоджених одиниць флоту Росії у Чорному морі

Україна продовжує поступово знищувати російський флот. У Військово – морських силах розповіли, як держава-агресорка намагається нівелювати свої втрати.

Речник Військово-Морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук розповів про 15 пошкоджених у Чорному морі одиниць флоту окупантів. за його словами, хоч не завжди вдається відправити їх на дно, але й такі втрати є досить суттєвими.

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Іноді кораблі ремонтують

Плетенчук підкреслив, що серед пошкоджених одиниць є різні. Періодично окупанти відновлюють їх. Багато одиниць вже пройшли ремонт.

За його словами, їм є що ремонтувати. Речник ВМС зазначив, що іноді ці ремонти закінчуються так само як з ВДК "Мінськ", або з підводним човном "Ростов-на-Дону", а іноді вони їх одразу тягнуть у Новоросійськ, наприклад, "Павел Державін" після двох пошкоджень сам туди дістався, а "Ніколай Муру", який мав допомагати іншому кораблю, сам потребував буксира.

Звісно, вони вимушені відновлювати ці одиниці, бо корабельно-катерний склад – це найбільш коштовні одиниці озброєння в будь-якій армії світу,

– зауважив Плетенчук.

За словами речника, росіяни навіть можуть щось підняти, відремонтувати, перефарбувати, переназвати корабель, загнати туди нову команду і знову його випустити в море.

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