Цілі країни на забій: втрати Росії перевищили чисельність населення 16 держав-членів ООН
Втрати Росії у війні проти України перетнули позначку у 200 тисяч осіб. Ця кількість перевищила чисельність населення 16 держав-членів ООН.
Про це мовиться в аналітичному матеріалі 24 Каналу про значення колосальних втрат країни-агресорки.
До теми.Росія "знищила" 16 армій НАТО, але є нюанс: з чим можна порівняти 200 тисяч втрат ворога
Втрати Росії перевищили чисельність населення 16 держав ООН
Втрати Росії станом на 17 травня 2023 року перевищують кількість населення цілих 16 держав. Мовиться лише про міжнародно визнаних членів Організації Об'єднаних Націй, серед яких:
- Тувалу – 10,5 тисячі населення,
- Науру – 14 тисяч населення,
- Палау – 21,5 тисячі населення,
- Сан-Марино – 33 тисячі населення,
- Ліхтенштейн – 39 тисяч населення,
- Монако – 40 тисяч населення,
- Сент-Кіттс і Невіс – 43 тисячі населення,
- Маршаллові острови – 62 тисячі населення,
- Домініка – 73 тисячі населення,
- Андорра – 76 тисяч населення,
- Сейшельські острови – 100 тисяч населення,
- Антигуа і Барбуда – 100 тисяч населення,
- Тонга – 100 тисяч населення,
- Сент-Вінсент і Гренадини – 104 тисячі населення,
- Кірибаті – 121 тисяча населення,
- Сент-Люсія – 184 тисячі населення.
У безрезультатних спробах захопити Україну Кремль відправив на забій своїх солдатів, чия чисельність дорівнює кількості населення 20 Тувалу, 14 Науру, майже 10 Палау, 6 Сан-Марино, 5 Ліхтенштейнів, Монако чи Сент-Кіттс і Невіс.Зверніть увагу! 15 тисяч загиблих солдатів за 10 років змусили Радянський Союз відмовитися від ідеї війни в Афганістані. У середньому за рік тоді гинули 1,5 тисячі солдатів. Нині – в 100 разів більше, тобто близько 150 тисяч за рік
Загальні втрати Росії
Окрім 200,59 тисячі військових, станом на ранок 17 травня Росія втратила чимало своєї техніки. На брухт наші військові перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, зокрема:
- танків – 3 771;
- бойових броньованих машин – 7 365;
- артилерійських систем – 3 166;
- РСЗВ – 562;
- засобів ППО – 318;
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 294;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748;
- крилатих ракет – 982;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 одиниць;
- спеціальної техніки – 417 одиниць.