Росія втратила 505 танків за час війни, і це тільки підтверджені у фото або відео, – Oryx
Джерело:Oryx
Українські захисники продовжують знищувати військову техніку російських окупантів. Ворог точно втратив щонайменше 505 танків.
Про це свідчать дані, оприлюднені у звіті проєкту Oryx. Зазначається, що співвідношення розбитої броньованої техніки обох країн становить приблизно 4:1.
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З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 2 880 одиниць техніки:
- 1 538 знищено;
- 44 пошкоджено;
- 235 покинуто;
- 1 065 захоплено українськими військовими.
Агресор позбувся понад 500 танків
Серед техніки, якої країна-агресор позбулася у ході бойових дій, 505 танків:
- понад 250 було знищено;
- 9 – пошкоджено;
- 40 – покинуто;
- 200 захоплено ЗСУ.
Найбільше втратила Росія Т-72 у модифікаціях Б3 та Б3 зразка 2016 року. Т-80 (модифікації У, БВ) і 17 – Т-90А. Моделі 62 машин не вдалося визначити за фото.Зверніть увагу! До звіту Oryx увійшла лише та техніка, втрату якої експерти змогли підтвердити за допомогою фото- або відеодоказів.
Дані втрат Росії від Міноборони України
У Міністерстві оборони України звітують, що ЗСУ вже знищили:
- 19 800 одиниць особового складу;
- танків – 739;
- бойових броньованих машин – 1 964;
- 358 артилерійських систем;
- 115 РСЗВ;
- 64 засоби ППО;
- 158 літаків;
- 143 гелікоптери
- 1 429 одиниць автомобільної техніки;
- 7 кораблів /катерів;
- 76 цистерн;
- 132 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 25 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки.
До слова, дані уточнюються, адже через високу інтенсивність боїв важко робити підрахунок.
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