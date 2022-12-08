"Могутній" флот Росії не може висунути носа в Чорному морі, – Яковенко

Україна загнала "великий і могутній" російський Чорноморський флот до Севастопольської бухти, звідки моряки не можуть висунути й носа.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що Чорне море зараз стало внутрішнім морем Туреччини і, як не дивно, України. І це тоді, як раніше Росія була там безперечною володаркою і господарювала, як хотіла.

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Російський опозиціонер розповів, що найбільш потужне ударне угруповання російських кораблів тепер сором'язливо юрмиться​ у Середземному морі – безпосередньо біля входу до Чорного моря.

Коли це таке було, що Росія фактично втратила Чорне море!,

– сказав Яковенко.

Він прокоментував слова президента Росії, який напередодні заявив, що "Азовське море стало внутрішнім морем Росії й що це – серйозні речі".

А чого радіти Азовському, у нас ще є Каспійське море. Байкал є. Поки що є!,

– зауважив російський опозиціонер.

Він упевнений, що Росія повністю втратила Чорне море і для Кремля це є серйозною поразкою.

Просто порівняйте масштаби, що таке Чорне море та що таке Азовське море,

– сказав Яковенко.

Ігор Яковенко про втрату Росією Чорного моря: дивіться відео

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