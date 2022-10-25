Росія втратила понад 7,5 тисяч авто й іншої важкої техніки: що знищили ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила щонайменше понад 7,5 тисяч автомобілів та іншої важкої техніки. Росія втрачає як сучасну техніку, так і радянську.

Нідерландські розвідники встановили, що Росія втратила 7 531 одиниці такої техніки. Повідомляється, що в Україні знищено 4 627 одиниць російської техніки. Також було пошкоджено 167 одиниць техніки, покинуто 308, а захоплено – 2447.

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Розвідники зазначають, що до цього списку включено лише знищені транспортні засоби та обладнання, про які є фото- та відеоматеріали. Відтак, кількість знищеної техніки значно вища, ніж зазначено у звіті.

До списку не було включено стрілецьку зброю, ПТРК, ПЗРК, безпілотники, цивільні автомобілі, причепи та застаріле обладнання.

Багато записів, зазначених як "закинуті", швидше за все, зрештою будуть захоплені або знищені. Так само частина захопленого обладнання може бути знищена, якщо його не можна відновити,

– йдеться у повідомленні.

У списку зазначається, що Росія втратила чимало радянських танків Т-62, Т-64А, Т-72. Всього у звіті йдеться, що Росія втратила 1 415 танків, з яких:

816 – знищено;

52 – пошкоджено;

55 – покинуто;

490 – захоплено.

Росія втратила щонайменше 203 радянські танки T-72B, а також 225 російських танків T-72B3.

За даними розвідників, в Україні Росія втратила:

бойові броньовані машини – 683,

бойові машини піхоти – 1610,

бронетранспортери – 249,

командні пункти та станції зв'язку – 184,

інженерні транспортні засоби та обладнання – 2387;

мобільні машини піхоти – 164,

машини із захистом від мін і засідок – 41,

буксирована артилерія – 120,

машини та обладнання артилерійської підтримки – 74,

самохідна артилерія – 251,

РСЗВ – 145,

зенітні гармати – 15,

САУ – 20,

ЗРК – 78,

радари – 16,

літаки – 63,

вертольоти – 54,

безпілотники – 141,

військово-морські кораблі – 11,

логістичні потяги – 4,

вантажівки, транспортні засоби та джипи – 1907.

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