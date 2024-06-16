Ворог втратив позиції в Серебрянському лісництві: "Азов" розповів подробиці вибиття окупантів

Російські загарбники втратили позиції в Серебрянському лісництві в Луганській області. Окупантів звідти вибили наші захисники.

У 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" повідомили, що спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення "Буревій" Нацгвардії 21 квітня провели наступальні дії в Серебрянському лісництві.

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Ворога вибили з позицій у Серебрянському лісництві

У результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на 1 кілометр в глибину та на 2 кілометри по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку,

– заявили в "Азові".

Також азовці закликали ЗМІ та суспільство не створювати інформаційний шум і не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіаслужб 12-ї бригади "Азова" та 1-ї бригади "Буревій".

"Успіх любить тишу!" – наголосили воїни.

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Що цьому передувало

Напередодні про успіхи українських захисників розповів заступник командира бригади "Азов". Святослав Паламар наголосив, що росіяни не відступили самі. Бійці "Азова" вибили окупантів із позицій у Серебрянському лісництві.