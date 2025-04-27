Погана новина для Росії, – ветеран армії США сказав, де прорахувався Путін

Є загроза, що США вийдуть із переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Владімір Путін, ймовірно, не готовий до цього.

Ветеран армії США, OSINT-аналітик Раян Макбет розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати Америки можуть обрати розв'язувати свої проблеми із Китаєм, а не витрачати час на війну в Україні. Це у випадку, якщо там бачитимуть, що їхні зусилля не мають сенсу, адже виглядає, що Росія не готова дотримуватись угод.

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План Росії може не спрацювати

Раян Макбет вважає, якщо США вийдуть із переговорів між Україною та Росією, то це буде не найкраща стратегія, адже означатиме, що американці кинули Європу напризволяще.

Росія не хоче припинення вогню, адже їй потрібен хаос і видимість прагнення вирішити конфлікт, щоб було уявлення, що росіяни начебто хочуть миру,

– сказав ветеран армії США.

Однак він підкреслив важливу деталь. Мовиться про внутрішню ситуацію у Сполучених Штатах Америки – через політику Трампа є багато розбіжностей серед високопосадовців.

Росія впустила свою можливість, адже у США відбувається так багато, що зараз ніхто не звертає увагу на війну в Україні. А Кремлю це потрібно, адже тільки так може працювати його пропаганда. Тому в цьому випадку це погана новина для Росії,

– зауважив Раян Макбет.

До слова, речник МЗС України Георгій Тихий припустив, що заяви Марко Рубіо про можливий вихід США з переговорів є частиною комунікаційної стратегії для стимулювання мирного процесу. Він наголосив, що офіційних повідомлень про такі наміри Київ не отримував і закликав не драматизувати ситуацію, адже велика частина дипломатичної роботи залишається непублічною.