ЗСУ збили ще два Су-34: льотчик-інструктор сказав, наскільки це болісні втрати для Росії
Російські окупаційні війська поступово втрачають авіацію. 27 лютого стало відомо про збиття одразу двох російських Су-34.
Водночас за останні 10 днів окупанти втратили понад десяток літаків. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Наскільки втрата Су-34 болісна для ворога
В останні дні лютого російська авіація втратила сім Су-34 та два Су-35. Якщо враховувати також знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, то загальні повітряні втрати за місяць становлять 10 суден.
А-50 – незамінний борт, вони вже не можуть їх відновити. Знищені у більшості Су-34 та пара Су-35. Тобто склад російських збройних сил порідшав доволі серйозно,
– наголосив льотчик-інструктор.
Річ у тім, що росіяни мають до 100 штук Су-34. Українські військові відмінусували 7 одиниць, тобто майже 10% – відтак втрати повинні бути доволі болісними для окупантів. Вони не зможуть їх швидко відновити. Це, практично, річне виробництво російської оборонної промисловості, а ми знищили їх за останні десять днів.
"Чому так відбувається? Інтенсивність польотів надзвичайно висока, не вистачає боєприпасів. Росіяни намагаються нівелювати достатню кількість авіаційного навантаження, а значить вильотів літаків. Велика кількість російських бортів попадає під удари наших ЗРК", – зазначив Роман Світан.
Основне завдання Су-35 – перехоплення та ведення бою на дальній та ближній дистанції, його використовують для ураження наземних та надводних військ. Його вартість – від 98 мільйонів доларів до 104 мільйонів доларів.
Основне завдання А-50 – командний пункт та може застосовуватися для управління винищувачів й ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі. Вартість базової версії А-50 – 330 мільйонів доларів, модернізованої − близько 500 мільйонів доларів.
Втрати ворога в авіації
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 342 літаки та 325 гелікоптерів.
Водночас від 17 лютого українські захисники приземлили 9 винищувачів та 1 літак А-50:
- 17 лютого ЗСУ знищили відразу 3 літаки – 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35;
- 18 лютого – один Су-34;
- 19 лютого на Сході збили 2 винищувачі – Су-34 та Су-35;
- 21 лютого – збили Су-34;
- 23 лютого над Азовським морем збили літак-розвідник А-50;
- 27 лютого – два Су-34.