ЗСУ збили ще два Су-34: льотчик-інструктор сказав, наскільки це болісні втрати для Росії

Російські окупаційні війська поступово втрачають авіацію. 27 лютого стало відомо про збиття одразу двох російських Су-34.

Водночас за останні 10 днів окупанти втратили понад десяток літаків. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

До теми Знищуємо швидше, ніж Росія виробляє: як Силам оборони вдається ефективно збивати ворожі Су-34

Наскільки втрата Су-34 болісна для ворога

В останні дні лютого російська авіація втратила сім Су-34 та два Су-35. Якщо враховувати також знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, то загальні повітряні втрати за місяць становлять 10 суден.

А-50 – незамінний борт, вони вже не можуть їх відновити. Знищені у більшості Су-34 та пара Су-35. Тобто склад російських збройних сил порідшав доволі серйозно,

– наголосив льотчик-інструктор.

Річ у тім, що росіяни мають до 100 штук Су-34. Українські військові відмінусували 7 одиниць, тобто майже 10% – відтак втрати повинні бути доволі болісними для окупантів. Вони не зможуть їх швидко відновити. Це, практично, річне виробництво російської оборонної промисловості, а ми знищили їх за останні десять днів.

"Чому так відбувається? Інтенсивність польотів надзвичайно висока, не вистачає боєприпасів. Росіяни намагаються нівелювати достатню кількість авіаційного навантаження, а значить вильотів літаків. Велика кількість російських бортів попадає під удари наших ЗРК", – зазначив Роман Світан.

Основне завдання Су-34 – завдавати точних ударів по різних цілях: від літака супротивника до наземних цілей у тилових частинах. Його вартість 50 мільйонів доларів.

Основне завдання Су-35 – перехоплення та ведення бою на дальній та ближній дистанції, його використовують для ураження наземних та надводних військ. Його вартість – від 98 мільйонів доларів до 104 мільйонів доларів.

Основне завдання А-50 – командний пункт та може застосовуватися для управління винищувачів й ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі. Вартість базової версії А-50 – 330 мільйонів доларів, модернізованої − близько 500 мільйонів доларів.

Втрати ворога в авіації

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 342 літаки та 325 гелікоптерів.

Водночас від 17 лютого українські захисники приземлили 9 винищувачів та 1 літак А-50: