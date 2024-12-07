Росія втратила у війні з Україною 600 тисяч солдатів, – Трамп

Росія продовжує вести війну проти України, зазнаючи величезних втрат серед особового складу та техніки. Новообраний президент США назвав відому йому кількість.

Йдеться про близько 600 тисяч солдатів. Про це Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп про втрати Росії

Дональд Трамп висловлюючись про поточну ситуацію у Сирії, де наразі триває війна повстанців проти режиму Асада, якому сприяє Путін, навів аргументи, чому Росія не здатна допомогти своєму поплічнику. Він назвав величезну кількість втрат Москви у війні проти України.

Росія, яка глибоко зав'язла в Україні та втратила там понад 600 тисяч солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквально "марш" (просування повстанців – 24 Канал) Сирією,

– написав він.

За його словами, Росія втрутилася у Сирію після початку громадянської війни в країні, але зараз російських солдатів, як і бійців самого Асада, витісняють. Американський політик зазначив, що це, можливо, "найкраще, що може з ними статися".

Він також наголосив на тому, що США не повинні втручатися у поточну ситуацію на території Сирії.