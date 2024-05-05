У США заявили, що Росія втягує Грузію у війну проти України

Раніше проросійська грузинська партія заявила, що Україна та західний світ нібито хоче втягнути Грузію у війну. Однак американський політик переконаний, що саме Росія намагається втягнути Грузію у війну з Україною.

Помічник держсекретаря США, координатор із санкційної політики Джим О'Брайєн, прокоментував наратив лідерів "Грузинської мрії" про те, що Захід нібито має намір відкрити другий фронт у Грузії після початку повномасштабної військової агресії Росії в Україні.

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Як Росія втягує Грузію у війну

Джим О'Брайєн наголосив – саме Росія втягує Грузію у війну, маючи намір збудувати в окупованій Абхазії, в Очамчирі, базу ВМФ.

Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія розпочинає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Продовжуються викрадення, а іноді й убивства громадян Грузії, продовжується окупація території,

– заявив він.

Він зауважив, що протягом деякого часу Росія намагалася переправляти військові вантажі чи товари, які використовуються у військових цілях для виробництва боєприпасів через територію Грузії. І зазначив, що уряд країни прийняв мудре рішення заборонити це.

Уряд Грузії прийняв мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він зробив хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію у цю війну,

– сказав Джим О'Брайєн.

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