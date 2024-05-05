У США заявили, що Росія втягує Грузію у війну проти України
Джерело:"Ехо Кавказу"
Раніше проросійська грузинська партія заявила, що Україна та західний світ нібито хоче втягнути Грузію у війну. Однак американський політик переконаний, що саме Росія намагається втягнути Грузію у війну з Україною.
Помічник держсекретаря США, координатор із санкційної політики Джим О'Брайєн, прокоментував наратив лідерів "Грузинської мрії" про те, що Захід нібито має намір відкрити другий фронт у Грузії після початку повномасштабної військової агресії Росії в Україні.
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Як Росія втягує Грузію у війну
Джим О'Брайєн наголосив – саме Росія втягує Грузію у війну, маючи намір збудувати в окупованій Абхазії, в Очамчирі, базу ВМФ.
Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія розпочинає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Продовжуються викрадення, а іноді й убивства громадян Грузії, продовжується окупація території,
– заявив він.
Він зауважив, що протягом деякого часу Росія намагалася переправляти військові вантажі чи товари, які використовуються у військових цілях для виробництва боєприпасів через територію Грузії. І зазначив, що уряд країни прийняв мудре рішення заборонити це.
Уряд Грузії прийняв мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він зробив хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію у цю війну,
– сказав Джим О'Брайєн.
Останні події в Грузії
- Нагадаємо, нещодавно парламент Грузії проголосував за закон про "іноагентів", аналогічний російському закону.
- Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати так званих іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру.
- Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а для юридичних — штраф.
- Це спричинило масові протести в країні, оскільки його ухвалення може поставити хрест на європейській перспективі Грузії та ще більше зблизить країну з Росією.
- Нещодавно засновник партії "Грузинська мрія" заявив, що закон необхідний для захисту влади від "американської кольорової революції".