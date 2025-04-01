Росія вже кілька разів порушила режим припинення вогню по енергетичних об'єктах, – Сибіга

Росія вже декілька разів порушила режим припинення вогню. Попри перемир'я, вона продовжувала атакувати українські енергетичні об'єкти.

Про це розповів глава МЗС України Андрій Сибіга під час брифінгу з литовським колегою Кястутісом Будрісом у вівторок, 1 квітня, передає 24 Канал.

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"Після Ер-Ріяду одна з домовленостей зі США була про не нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість. Вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Полтавщині. І сьогодні вранці черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 тисяч мешканців", – повідомив Андрій Сибіга.