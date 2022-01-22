Росія вже ніколи не захопить Україну зненацька, як це було в 2014 році, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує ніяких наступальних операцій. Натомість й Росія більше ніколи не захопить Україну так зненацька.

Міністр закордонних справ пригадав напад Кремля у 2014 році. Про це він розповів у інтерв'ю.

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Росія ніколи більше не матиме слабку Україну

Дмитро Кулеба, коментуючи риторику Кремля, офіційно підтвердив, що Україна не планує жодних наступальних операцій ані на Донбасі, ані на території Росії, ані будь-де.

Ми зараз віддані принципово дипломатичному врегулюванню. Проте Росія ніколи більше не захопить Україну зненацька в момент її найбільшої слабкості, як це було у 2014 році. Україна буде сильною,

– заявив Дмитро Кулеба.

Політик також пояснив, що Україна стала внутрішньо сильнішою, також партнери допоможуть стати ще сильнішою.

"І Росія ніколи більше не матиме слабку Україну, і ніколи ми не дозволимо їй зробити те, що вона з нами робила в минулому", – підсумував Кулеба.

Лавров працює за методичкою Кремля

Коментуючи слова очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який, після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, заявив – нібито істерія Заходу щодо України скерована на те, щоб – якщо не спровокувати силові дії Києва, то, як мінімум, на саботаж мінських угод зі сторони України.

"Росія продовжує створювати наратив, що ми гарні, а Україна погана, що Україна становить для нас загрозу", – заявив міністр.

Однак додав, що у ці слова Кремля ніхто не вірить, крім "можливо якоїсь частини російського суспільства". Сам же Лавров офіційно "працює за методичкою, яку йому там в Кремлі видали, і розказує, що от Україну накачують зброєю, Україна агресивна, Україна хоче на когось напасти, Україна становить для них загрозу...".

Ймовірний напад Росії: основне

Росія ще з жовтня стягує війська до кордонів з Україною. Першою про це повідомила американська преса. Згодом ці дані підтвердила українська розвідка.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Україні Кирило Буданов заявив, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року.

19 січня ЗМІ з посиланням на Міноборони України заявили, що Росія майже завершила стягування військ до кордонів нашої держави. Тоді біля кордонів перебувало понад 127 тисяч військових.

21 січня Володимира Зеленського в інтерв'ю виданню Washington Post заявив, що Росія може спробувати окупувати деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Наприклад, Харків. Проте додав, що спроба захоплення великих міст стане початком великомасштабної війни.

Згодом слова Зеленського пояснив його речник. Сергій Никифоров запевнив, що Зеленський мав на увазі "гіпотетичний сценарій" розвитку подій.

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