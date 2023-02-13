Росія вже розпочала свій масштабний наступ в Україні, – Столтенберг

Попри колосальні втрати, Росія змогла зібрати ресурси для нового масштабного наступу в Україні. Тому НАТО повинне терміново надавати підтримку Україні.

Про це під час пресконференції заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 Канал. За його словами, Наша країна повинна якомога швидше отримати необхідну зброю та техніку для відбиття нового наступу.

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Путін не хочу миру

Єнс Столтенберг наголосив, що Кремлівський диктатор Владімір Путін не бажає миру. Тому Україна надалі отримуватиме підтримку.

Через майже рік після вторгнення президент Путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступи. Тому ми маємо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО відзначив, що Росія продовжує тисячами кидати своїх солдатів у наступи, вони зазнають величезних втрат, але водночас чинять тиск на українські війська. За словами Столтенберга, те, чому бракує якості, Росія намагається компенсувати кількістю.

Напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн" Генсек НАТО Наголосив, що Україна повинна отримати боєприпаси, паливо та запчастини до техніки якомога швидше, щоб Росія не перехопила ініціативу на полі бою. Столтенберг підкреслив, що перемога Путіна буде мати жахливі наслідки для світу, тому союзники повинні цьому запобігти.

Якщо Путін переможе в Україні, це буде посил йому та іншим авторитарним режимам, що сила винагороджується. Це зробило б світ небезпечнішим,

– наголосив Столтенберг.

Крім того, Генсек НАТО звернув увагу на те, що після завершення війни союзники повинні допомогти Україні вивести власну оборону на такий рівень, який унеможливить повторні вторгнення Росії у майбутньому.

Варто відзначити, що Росія активно намагається атакувати на 5 напрямках на лінії фронту – на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Росіяни намагаються захопити Донецьку та Луганську області повністю. Цікаво, що після активізації російських спроб наступу, втрати окупантів суттєво зросли – тільки за минулий тиждень наші воїни знищили 6 180 загарбників, що є рекордом за час вторгнення. Однак живої сили у ворога ще чимало й окупанти десятками кидають мобілізованих та найманців у наступи.