Росія вже стратегічно програла війну проти України, – голова штабу оборони Британії

Росія стратегічно програла війну проти України, оскільки зазнала значних збитків і своїми ж діями посилила НАТО, до якого хочуть приєднатися Фінляндія та Швеція.

Росія ніколи не візьме контроль над Україною

Таку думку висловив голова штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін. Він наголосив, що Росія уже допустила чимало помилок, які неможливо виправити.

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Це страшна помилка з боку Росії. Росія ніколи не візьме під свій контроль Україну,

– заявив Радакін.

Путін уже змарнував чверть бойової потужності

Адмірал сказав, що армія Путіна втратив 25% сухопутної потужності Росії, тоді як НАТО зміцнюється і стане ще потужнішим.

"Росія вже стратегічно програла. НАТО сильніше, Фінляндія та Швеція хочуть приєднатися до Альянсу", – додав він.

Зрештою, Росія зазнає невдачі

Водночас, за словами Радакіна, Путін хоч і може досягти найближчими тижнями тактичних успіхів, але це сталося внаслідок залучення чверті армійської могутності його країни. До того ж сили та високотехнологічні ракети закінчуються.

Путін використав близько 25% потужності своєї армії, щоб відвоювати крихітну частину території та отримав 50 тисяч людей убитими чи пораненими. Росія зазнає невдачі,

– резюмував він.

Фінляндія та Швеція подали спільну заявку на вступ до НАТО . Їхнє приєднання означало б, що узбережжя Балтійського моря, за винятком коротких смуг навколо російських Калінінграда та Санкт-Петербурга, буде оточеним членами НАТО.

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Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив 3 етапи деокупації України:

першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам ЗСУ.

другий етап потрібний для того, щоб відкинути російські війська на їх позиції до вторгнення 24 лютого.

на третьому етапі обговорюватимуть звільнення Криму, до цього процесу залучатимуть західних союзників.

Росія дійсно втрачає бойову здатність

Втрати росіян, за даними Генштабу ЗСУ, уже перевалили за 33 тисячі солдатів. Поранених орієнтовно втричі більше. Також українські захисники продовжують знищувати російську техніку.

У Генштабі наголосили, що ці цифри – приблизні. Інтенсивність бойових дій ускладнює підрахунок вбитих окупантів.

До слова, сьогодні у Чорному морі ворожий флот внаслідок влучної роботи угруповання різнорідних сил оборони Півдня України втратив буксир "Василій Бех", який перевозив окупантів та зброю на острів Зміїний.

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