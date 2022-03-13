Росія вже заявляє, що готова до прямого діалогу Зеленського і Путіна, – Подоляк

Українська сторона постійно перебуває на зв'язку з представниками Росії. Країна-агресорка вже заявляє, що готова до прямого діалогу Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Як сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, це може відбутися згодом, передає 24 канал.

Важливо Яворів – дуже відомий об'єкт, удари по ньому – від люті росіян, – Подоляк

Коли саме відбудуться переговори, Подоляк не сказав. Однак він зазначив, що до цього "вже не так довго треба йти".

Також радник глави Офісу Президента пояснив різницю між президентами України та Росії. За його словами, вона полягає у тому, що Володимир Зеленський бере безпосередню участь в операційному управлінні та обороні країни. І він завжди відкритий до діалогу. Це підтверджують контакти зі ЗМІ, зокрема й світовими

Натомість Росія жила у своєму ілюзійному світі. Але через 2 тижні після початку війни це змінилося. І російські представники підкреслюють, що вони готові до прямого діалогу між президентами,

– заявив Михайло Подоляк.

Він додав, що наразі триває пошук країни, яка могла б стати безпечним майданчиком для переговорів. Ним можуть стати Ізраїль або Туреччина.

"Зараз за допомогою наших партнерів, які хочуть виконувати роль посередників, ми шукаємо місце. А також напрацьовуємо пакет домовленостей, які будуть враховувати позицію України", – зазначив Подоляк.

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