Росія, ймовірно, втратила третину свого боєздатного війська, – ЦОС
Джерело:Центр оборонних стратегій
Росія від початку вторгнення, ймовірно, вже втратила третину свого боєздатного війська. На початку нападу, за приблизними оцінками, воно складалось зі 120 тисяч осіб.
Супутникова розвідка США стверджує, що станом на 5 березня росіяни ввели в Україну вже 90% наявних сил, тобто до 110 тисяч осіб наземних сил та 36 тисяч – поліцейських сил.
До речі Росія не досягла цілей, запланованих на сьогоднішній день, – розвідка Британії
Через брак інформації є складнощі з оцінкою втрат противника. Наразі їх оцінюють в 11 тисяч захиблих та 30 – 35 тисяч поранених.
Втрати росіян можуть бути значно більшими
У ЦОС припускають, що окупанти зазнали втрат до 46 тисяч солдат. Таким чином в Україні перебувають 100 тисяч орків: 75 тисяч наземних та до 25 тисяч поліцейських.
Поза межами України, як резерви, у ворога є до 15 – 16 тисяч осіб, тобто 10 тисяч наземних та 4 – 5 тисяч поліцейських.
Так, це величезна воєнна машина. Але українська нація здатна не лише зупинити її, але й здати на металобрухт,
– зазначили у ЦОС.
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