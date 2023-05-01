Росія відчуває дефіцит ракет, але продовжує обстріли: які 2 мети переслідують окупанти

Окупанти відчувають значний дефіцит ракет у своєму резерві. Утім, не припиняють обстріли цивільної інфраструктури України та терор мирного населення. Таким чином ворог переслідує дві мети.

Про них в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив на ефективності такої "тактики" і чому значна частина ракет припадає на Київщину.

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Дві мети обстрілів

Росіяни передчувають український контрнаступ, тому намагаються зробити все, аби перешкодити цьому. Так, ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі, яка може завадити перекиданню військ всередині країни, відзначив військовий експерт. Це перша мета ракетних обстрілів, якими декілька днів окупанти тероризують українців.

"Друга мета – дратування населення і примушення його до погодження на мир за будь-яку ціну. По житловим кварталам найлегше бити. Наприклад, визначається центр якогось житлового масиву і він береться за основу координат, а далі – куди влучить ракета. Не влучить в будівлю – нанесе шкоду вибуховою хвилею і уламками навколо", – пояснив він.

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Терор Київщини

Не шкодують окупанти своїх дефіцитних дороговартісних ракет для Київщини. Завдаючи ударів по столиці, росіяни намагаються вирахувати і пробити українську ППО. Для них це найважливіша задача, відзначив спікер. І таким чином знову спричинити моральний тиск серед населення.

Їм треба, щоб ці вибухи були в центрі Києва і щоб особливо на них звернули увагу західні партнери. Оскільки всі посольства повернулися до Києва, а почнуться вибухи – ніхто не буде знов сидіти під загрозою. Маю на увазі дипломатичні представництва,

– сказав військовий експерт.

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